Собака по кличке Ира подвела хозяйку под международные санкции

Весьма курьёзный случай произошёл с жительницей финского города Хейнола Минни Мунте, у которой есть собака по кличке Ира. Об этом сообщает телерадиокомпания YLE.

Женщине заблокировали банковский счёт из-за финансовой операции, помеченной как "Iran vakuutus" (с финского "страховка Иры"), заподозрив женщину в нарушении санкций ЕС в отношении Ирана. Как уточняется, автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово "Иран", которое является кличкой собаки.

"Компьютерная программа не знала этого, но решила, что сообщение относится к стране под названием Иран, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счёт Мунте был заморожен", — отмечает телерадиокомпания.

Как указали в Управлении финансового надзора Финляндии, которое осуществляет надзор за банками, количество финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в связи с расширением в последние годы экономических санкций против РФ, КНДР и Ирана. Управление уточняет, что, как правило, такие курьёзные ситуации разрешаются в течение суток после обнаружения.