Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

В эти выходные в Москве ожидается похолодание, однако с понедельника, 29 мая, в столицу вернётся тепло, дождей будет меньше. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Температура понизится на три, а местами на четыре градуса, и уже по области будет от плюс 16 до плюс 19 градусов. В эти дни будет прохладно даже по климатическим нормам", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам синоптика, всё это — нормальное явление. Ильин добавил, что период без дождей нежелателен: для земли они очень важны. Метеоролог подчеркнул: природа знает, что делает.