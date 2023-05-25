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25 мая, 14:07

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Ильин: С 29 мая в Москве будет меньше дождей

В эти выходные в Москве ожидается похолодание, однако с понедельника, 29 мая, в столицу вернётся тепло, дождей будет меньше. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"Температура понизится на три, а местами на четыре градуса, и уже по области будет от плюс 16 до плюс 19 градусов. В эти дни будет прохладно даже по климатическим нормам", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам синоптика, всё это — нормальное явление. Ильин добавил, что период без дождей нежелателен: для земли они очень важны. Метеоролог подчеркнул: природа знает, что делает.

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Град размером с шарики для пинг-понга навёл шуму на Кубани и в Адыгее и надвигается на Крым

Ранее Лайф писал, что по-летнему жаркая погода с 24 по 28 мая ожидается в ряде российских регионов. Где ждать тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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