Легендарная ABBA отказалась выступать на Евровидении в Швеции
Участник ABBA Андерссон заявил о нежелании группы участвовать в Евровидении-2024
Шведская музыкальная группа ABBA не будет принимать участие в Евровидении-2024, которое пройдёт в Швеции. Об этом сказал участник коллектива Бенни Андерссон, его слова приводит The Guardian.
"Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" — это значит "нет", — сказал он.
В следующем году исполнится 50 лет с момента победы группы ABBA на Евровидении. Ещё один участник коллектива Бьорн Ульвеус сказал, что музыканты могут отметить иначе это событие, не посещая конкурс. При этом причина отказа не называется.
Лайф сообщал, что в апреле умер от рака гитарист группы ABBA Лассе Велландер в возрасте 70 лет. Заболевание развивалось стремительно.
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