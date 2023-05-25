Легендарная ABBA отказалась выступать на Евровидении в Швеции

Шведская музыкальная группа ABBA не будет принимать участие в Евровидении-2024, которое пройдёт в Швеции. Об этом сказал участник коллектива Бенни Андерссон, его слова приводит The Guardian.

"Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит "нет" — это значит "нет", — сказал он.

В следующем году исполнится 50 лет с момента победы группы ABBA на Евровидении. Ещё один участник коллектива Бьорн Ульвеус сказал, что музыканты могут отметить иначе это событие, не посещая конкурс. При этом причина отказа не называется.