"Какого чёрта?!": Мику Ньютон разгневала "диверсия" против победительницы Евровидения от её имени
Мика Ньютон обвинила iTunes и Spotify в скандале с победительницей Евровидения
Мика Ньютон, Лорин. Фото © Getty Images / Emma McIntyre, © Getty Images / Patricia J. Garcinuno / Redferns
Украинская певица Мика Ньютон не собирается раздувать скандал из-за того, что шведская исполнительница Лорин (Loreen) победила на Евровидении-2023 с хитом Tattoo, очень похожим на её трек "В плену". Об отсутствии претензий она рассказала сама в соцсети.
Мика Ньютон объяснила, что не держит зла на Лорин. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)
"Я не хотела ничего комментировать про Евровидение и Лорин. Прежде всего мои поздравления Лорин с её потрясающей песней. <…> Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно", — отметила украинка.
Она также отвергла свою причастность к странным метаморфозам с названиями песен. Так, в подписи к клипу "В плену" вдруг появилось слово Tattoo, а на Spotify — минусовка трека вышла с внезапным названием Same Tattoo. Тем самым кто-то ясно дал понять, где оригинал, а шведке прямо намекнули на плагиат с её стороны. Теперь же Ньютон пожаловалась, что она сама вынуждена ликвидировать последствия недоразумения.
Песня Мики Ньютон. Фото © iTunes
"Меня это шокировало! Как я могла знать, что кто-то использует моё имя и выпустит песню на Spotify iTunes? Какого чёрта?! Мне не нравится, что кто-то сделал этот трек, запостил и говорит, что это сделала я и моя команда. У меня нет команды, есть только я и мой муж. У меня нет менеджера, пиарщика или кого-то ещё. Довольно печально, что я сама по себе и должна с этим разбираться. Я ничего не сделала. У меня много дел, вместо которых я должна связываться с iTunes и Spotify, чтобы это дерьмо убрали", — возмущается певица.
Песня Мики Ньютон. Фото © Spotify
Напомним, шведская певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса Евровидение с композицией Tattoo. Однако её заподозрили в плагиате. Песня якобы очень похожа на трек украинской певицы Мики Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай) "В плену", который вышел ещё в 2005 году.