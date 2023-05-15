"Какого чёрта?!": Мику Ньютон разгневала "диверсия" против победительницы Евровидения от её имени

Украинская певица Мика Ньютон не собирается раздувать скандал из-за того, что шведская исполнительница Лорин (Loreen) победила на Евровидении-2023 с хитом Tattoo, очень похожим на её трек "В плену". Об отсутствии претензий она рассказала сама в соцсети.

Мика Ньютон объяснила, что не держит зла на Лорин. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России)

"Я не хотела ничего комментировать про Евровидение и Лорин. Прежде всего мои поздравления Лорин с её потрясающей песней. <…> Жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен, звучат они одинаково или нет. Я не хочу начинать драму. Мне это не нужно", — отметила украинка.

Она также отвергла свою причастность к странным метаморфозам с названиями песен. Так, в подписи к клипу "В плену" вдруг появилось слово Tattoo, а на Spotify — минусовка трека вышла с внезапным названием Same Tattoo. Тем самым кто-то ясно дал понять, где оригинал, а шведке прямо намекнули на плагиат с её стороны. Теперь же Ньютон пожаловалась, что она сама вынуждена ликвидировать последствия недоразумения.

Песня Мики Ньютон. Фото © iTunes

"Меня это шокировало! Как я могла знать, что кто-то использует моё имя и выпустит песню на Spotify iTunes? Какого чёрта?! Мне не нравится, что кто-то сделал этот трек, запостил и говорит, что это сделала я и моя команда. У меня нет команды, есть только я и мой муж. У меня нет менеджера, пиарщика или кого-то ещё. Довольно печально, что я сама по себе и должна с этим разбираться. Я ничего не сделала. У меня много дел, вместо которых я должна связываться с iTunes и Spotify, чтобы это дерьмо убрали", — возмущается певица.

Песня Мики Ньютон. Фото © Spotify