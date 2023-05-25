"Температура под 40": Продюсер рассказала, как Тина Тёрнер выступала больной в Москве
Продюсер Соловьёва: Тина Тёрнер выступала в Кремле, несмотря на болезнь
Тина Тёрнер была талантливой певицей, замечательным человеком и большим профессионалом. Об этом заявила основательница российской промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьёва.
Она рассказала, что перед выступлением Тёрнер в Кремле в 1996 году американская артистка заболела, но всё равно вышла на сцену с высокой температурой.
"Когда она приехала в Россию, то заболела, у неё была температура сорок. Я спросила: "Может быть, мы отменим концерт?" Она сказала: "Я в жизни не отменила ни одного концерта". Мы привезли её в Кремль, и она вышла на сцену, отработала супер", — сказала Соловьёва в беседе с "Газетой.ru".
Продюсер добавила, что опыт работы с Тёрнер у неё всегда был положительным. По её словам, та была очаровательной и вызывала у всех тёплые чувства. Соловьёва назвала смерть певицы большим горем для всех, кто её любил.
"Про неё можно только говорить в превосходном, положительном смысле. Кроме слов благодарности за её творчество, за то, какой она была, у меня других нет", — добавила Соловьёва.
Напомним, легендарная американская певица и актриса Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Причиной СМИ назвали продолжительную болезнь.
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