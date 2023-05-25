Норвежцев предостерегли от контактов с "российским китом-шпионом" Хвальдимиром

Жителей Норвегии призвали не контактировать с белухой по имени Хвальдимир, которую ещё с 2019 года прозвали "российским китом-шпионом". Животное назвали в честь президента РФ Владимира Путина.

В Норвежском управлении рыболовства сообщили, что белуха сейчас обитает в густонаселённом районе. Есть риск, что животное может получить травму из-за контакта с человеком.

"Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселённый район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — сказано в публикации.

Особенно осторожными призывают быть владельцев лодок, ведь они могут нанести увечья киту во время движения. Глава управления Франк Бакке-Йенсен указал, что белуха уже получала лёгкие травмы таким образом.

"С момента появления кита поступило несколько запросов от различных организаций и коммерческих компаний, которые либо хотят поймать кита и запереть его во фьорде, либо поймать и держать в неволе в аквариумах. Управление рыболовства отклонило все подобные запросы", — говорится в сообщении.

В управлении рыболовства будут следить за движениями белухи. Там надеются, что она развернётся, когда достигнет конца Осло-фьорда.

Белуху со сбруей обнаружили норвежские рыбаки весной 2019 года. На пряжке был логотип петербургской компании. Тогда многие посчитали, что животное якобы "сбежало из российского плена", и назвали его Хвальдимир. В этой кличке сочетаются имя президента РФ и норвежское слово "кит" (Hval).