Раскрыты последствия попадания тяжёлых металлов в организм

Тяжёлые металлы можно найти в любом продукте. В пище человека они могут оказаться через животных или растения. Об этом предупредила биолог, доктор биологических наук Ольга Багрянцева. По её словам, есть три металла, содержание которых должно контролироваться, — свинец, ртуть и кадмий.

"Тяжёлых металлов достаточно много, около 40, но не все могут оказывать разрушительное воздействие на здоровье человека. Кадмий в первую очередь приводит к патологическим изменениям в почках. При накоплении этого металла в организме поражается также нервная система, нарушается обмен веществ. Хроническое отравление кадмием приводит к анемии и разрушению костей", — отметила Багрянцева в беседе с "Радио Sputnik".

Свинец, по её словам, отрицательно влияет на умственный потенциал, а соединения ртути могут привести к тяжёлым поражениям почек. Чтобы избежать отравления тяжёлыми металлами, биолог призвала не нарушать основные правила безопасности. Так, не стоит собирать грибы и ягоды возле дорог.

"В бензине есть свинцовые присадки, поэтому вдоль дорог уровень загрязнения свинцом может быть высоким. Если на территории, где вы проживаете, есть предприятие, перерабатывающее кадмий, около него также нельзя собирать грибы и ягоды", — подчеркнула Багрянцева.

По её словам, избавиться от загрязнения тяжёлым металлом вымачиванием или выпариванием продукта не получится: при термообработке могут образовываться ещё более токсичные соединения.