В Совфеде отреагировали на идею выдавать школьникам серебряные медали

Председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сочла правильной и своевременной идею вновь выдавать выпускникам школ серебряные медали за успехи в учёбе.

"Я сама воспитанница советской школы, и в наше время были золотые и серебряные медали. И, конечно, это давало определённые плюсы при поступлении, дополнительные бонусы. Поэтому мне видится эта идея правильной и своевременной", — отметила Гумерова в беседе с RT.

По её мнению, если ребёнок долгие годы получал хорошие оценки, участвовал в мероприятиях и был поощрён медалью, то это — "очень правильная и понятная история". Как полагает сенатор, учителя, родители и сами ученики положительно воспримут новость о возвращении в школы серебряных медалей.