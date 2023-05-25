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25 мая, 14:15

В Совфеде отреагировали на идею выдавать школьникам серебряные медали

Сенатор Гумерова поддержала идею вернуть в школах серебряные медали

Председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сочла правильной и своевременной идею вновь выдавать выпускникам школ серебряные медали за успехи в учёбе.

"Я сама воспитанница советской школы, и в наше время были золотые и серебряные медали. И, конечно, это давало определённые плюсы при поступлении, дополнительные бонусы. Поэтому мне видится эта идея правильной и своевременной", — отметила Гумерова в беседе с RT.

По её мнению, если ребёнок долгие годы получал хорошие оценки, участвовал в мероприятиях и был поощрён медалью, то это — "очень правильная и понятная история". Как полагает сенатор, учителя, родители и сами ученики положительно воспримут новость о возвращении в школы серебряных медалей.

В российские школы могут вернуть уроки труда

В российские школы могут вернуть уроки труда

Ранее Лайф писал, что серебряные медали вернут в российские школы с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Иван Косицын
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