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25 мая, 16:47

Невролог объяснил, как обезопасить себя от судорог при купании

Невролог Мацокин: Чтобы избежать судорог, перед купанием нужно сделать разминку

Чтобы избежать судорог при купании, перед заплывом нужно сделать разминку — она позволит разогреть и растянуть мышцы. Такой совет дал невролог Игорь Мацокин.

В беседе с "Газетой.ru" врач добавил, что метод с уколом булавкой при судорогах тоже работает, однако его лучше оставить для экстренных случаев. По словам врача, болевой импульс, который можно вызвать с помощью укола, "пересиливает" чрезмерное сокращение мышцы, но в то же время повышается риск инфекций, так как стерильных условий в водоёме нет.

Основными причинами возникновения судорог являются резкая смена температуры, интенсивная физическая нагрузка и обезвоживание. Сюда же относится нарушение электролитного баланса крови, снижение уровня магния.

"Недостаток магния в организме можно заподозрить, если судороги возникают в состоянии покоя, например во время сна. В такой ситуации рекомендуется обратиться к врачу, чтобы сдать анализы на уровень магния и при необходимости назначить добавки с этим веществом", — пояснил медик.

При возникновении судороги прежде всего надо выйти из воды. Лучше вообще не уплывать далеко от берега.

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Обложка ©

Freepik

Никита Осипов
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