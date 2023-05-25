В Ленинградском зоопарке объяснили, зачем еноты всё подряд полощут
Многие умиляются, когда видят, как еноты полощут в воде всё, что попадает в их лапки. Забавные зверьки моют даже пищу, которую выловили в водоёме, к примеру рыбу или лягушек. Сотрудники Ленинградского зоопарка, где живут два енота — Молли и Фунтик — рассказали, откуда у енотов такая склонность к чистоте.
Еноты Молли и Фунтик полощут мясо в тазике с водой. Видео © Тelegram / Ленинградский зоопарк
"Даже в названии вида отображена особенность забавных зверьков. Поглядите, как Молли и Фунтик старательно промывают кусочки мяса в тазике с водой. Еноты "полощут" пищу — и это инстинкт!" — отметили в пресс-службе зоосада.
Там пояснили, что еноты-полоскуны познают мир на ощупь, а в дикой среде обитания они вынуждены добывать себе пищу с помощью лапок, на которых расположены вибриссы. Эти специальные осязательные волоски, как ещё одна пара глаз, помогают ориентироваться в пространстве и находить пропитание даже под водой или в темноте.
Ранее Лайф сообщал о том, что енот Тёма из Кемерова получил "Золотую кнопку YouTube" за миллион подписчиков. За его жизнью на канале "Тот самый енот Тёма" наблюдают люди со всего мира. Его хозяйка ведёт курсы по енотоведению и регулярно проводит встречи с подписчиками.
Кадр из видео Тelegram / Ленинградский зоопарк