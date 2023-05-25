В Ленинградском зоопарке объяснили, зачем еноты всё подряд полощут

Многие умиляются, когда видят, как еноты полощут в воде всё, что попадает в их лапки. Забавные зверьки моют даже пищу, которую выловили в водоёме, к примеру рыбу или лягушек. Сотрудники Ленинградского зоопарка, где живут два енота — Молли и Фунтик — рассказали, откуда у енотов такая склонность к чистоте.

Еноты Молли и Фунтик полощут мясо в тазике с водой. Видео © Тelegram / Ленинградский зоопарк

"Даже в названии вида отображена особенность забавных зверьков. Поглядите, как Молли и Фунтик старательно промывают кусочки мяса в тазике с водой. Еноты "полощут" пищу — и это инстинкт!" — отметили в пресс-службе зоосада.

Там пояснили, что еноты-полоскуны познают мир на ощупь, а в дикой среде обитания они вынуждены добывать себе пищу с помощью лапок, на которых расположены вибриссы. Эти специальные осязательные волоски, как ещё одна пара глаз, помогают ориентироваться в пространстве и находить пропитание даже под водой или в темноте.