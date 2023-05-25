Врач рассказала мужчинам, когда нужно бежать к венерологу

Если мужчина испытывает зуд в половом члене, а также боль при мочеиспускании, это может быть признаком инфекции, передаваемой половым путём (ИППП). Насторожить также должны выделения и высыпания в паховой зоне, рассказала дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая.

"Как и женщинам, после незащищённого полового акта, особенно с малознакомой партнёршей, мужчинам рекомендуется пройти обследование на инфекции. А также два раза в год сдавать анализы на общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы – в качестве профилактики развития хронического простатита", — сказала она в беседе с изданием "Страсти".

Признаком наличия инфекции могут быть выделения из уретры, а также появление на половом члене красных пятен, точек и налёта. Опасными симптомами также являются язвочки, пузырьки и новообразования в виде папиллом. А признаком цистита могут быть боли при мочеиспускании, повышенная температура и увеличение лимфоузлов.

При таких симптомах нужно незамедлительно обратиться к врачу-венерологу, который назначит ряд обследований. Зачастую признаки цистита и простатита могут быть похожими, поэтому важно обнаружить проблему вовремя.