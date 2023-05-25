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25 мая, 14:40

Патрушев обвинил США в ведении войны против России на Украине

Патрушев: На Украине против России воюют США, используя потенциал НАТО и ЕС

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США воюют с Россией на Украине, используя потенциал НАТО, ЕС и вооружённых формирований Незалежной. Об этом он сказал после международной встречи по вопросам безопасности.

"Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, Евросоюза, используют возможности вооружённых формирований Украины", — сказал Патрушев.

Как подчеркнул он, в последнем случае используются в том числе неонацисты. Причём те, которых Соединённые Штаты на Украине "сами же и создали".

Нарышкин: США разрабатывают планы информационной войны против России

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине и это значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Руководитель дипведомства напомнил Западу о недопустимости такого сценария.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Иван Косицын
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