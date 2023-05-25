Патрушев обвинил США в ведении войны против России на Украине
Патрушев: На Украине против России воюют США, используя потенциал НАТО и ЕС
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США воюют с Россией на Украине, используя потенциал НАТО, ЕС и вооружённых формирований Незалежной. Об этом он сказал после международной встречи по вопросам безопасности.
"Все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России, и при этом США используют потенциал НАТО, Евросоюза, используют возможности вооружённых формирований Украины", — сказал Патрушев.
Как подчеркнул он, в последнем случае используются в том числе неонацисты. Причём те, которых Соединённые Штаты на Украине "сами же и создали".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине и это значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Руководитель дипведомства напомнил Западу о недопустимости такого сценария.
ТАСС / Михаил Метцель