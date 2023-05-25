Антиковидным QR-кодам предложили дать вторую жизнь

Коронавирусные QR-коды могут быть преобразованы, получить функцию работы в формате бизнес-ID. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал директор центра "Мой бизнес" в Санкт-Петербурге Лев Кузнецов.

"Мы думали над тем, каким образом этот инструмент преобразовать, чтобы он продолжал приносить пользу каждому предприятию. Если предприятие будет согласно, то этот QR-код будет работать ещё и в формате бизнес-ID", — сказал он.

Кузнецов напомнил, что изначально эти коды были созданы с целью позволить бизнесу работать в условиях пандемии. Властям и жителям Петербурга нужно было удостовериться, что стандарты безопасности соблюдаются, но сейчас это уже неактуально. Причём с внедрением новой функции сведения о числе вакцинированных на конкретном предприятии по-прежнему будут показываться и в формате бизнес-ID. К нему добавят ссылку на сайт компании, контактные данные и описание. А ещё появится возможность написать руководителю напрямую. Владелец компании сможет самостоятельно редактировать страницу, на которую ведёт QR-код.