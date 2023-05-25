Врач перечислила малоизвестные симптомы заболеваний щитовидной железы

Сегодня, 25 мая, во всём мире отмечается день щитовидной железы. В этой связи врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о неочевидных симптомах заболеваний этого важного органа, отвечающего за выработку гормонов.

По словам медика, если щитовидная железа производит слишком много гормонов, то наступает гипертиреоз. К симптомам этого заболевания она отнесла повышенную тревожность, потерю веса при прежнем или высоком аппетите, запоры. У женщин возможны нарушения менструального цикла. А вот постоянная усталость, отёчность, слабость, сухая кожа, быстрый набор веса — это уже симптомы гипотериоза, когда железа, наоборот, вырабатывает недостаточно гормонов.

Как указала эндокринолог, подобные нарушения в работе щитовидки зависят от множества причин, к примеру, они могут возникнуть из-за стресса или недосыпа. Однако чаще всего сбои происходят из-за нехватки йода, суточная норма которого составляет 120-150 миллиграммов.

"Но стоит понимать, что избыток йода так же опасен, как и его недостаток. Поэтому к приёму БАДов или комплексов витаминов с его повышенным содержанием стоит относиться осторожно, если нет показаний врача", — приводит сайт kp.ru слова Павловой.