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25 мая, 15:34

В Петербурге выпустили пирожные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты

В Санкт-Петербурге музей-заповедник "Царское Село" представил уникальные пирожные, подготовленные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты. Юбилей будет отмечаться 31 мая, пишет газета "Петербургский дневник".

Пирожные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты. Фото © ГМЗ "Царское Село"

Пирожные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты. Фото © ГМЗ "Царское Село"

Пирожное так и называется — "Янтарная комната". Оно сделано на основе мусса из печёного шоколада на миндальном бисквите. В лакомстве есть шоколадная камея, пищевое сусальное золото, а также ягоды дикой морошки.

Сладость уже появилась в продаже. Её можно попробовать в кафе музея-заповедника, которое расположено в павильоне "Адмиралтейство" в Екатерининском парке.

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Ранее Лайф писал о том, что музей Эрмитаж передаст Русской православной церкви знаменитую серебряную раку Александра Невского.

Обложка ©

ГМЗ "Царское Село"

Илья Суриков
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