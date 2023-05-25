В Петербурге выпустили пирожные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты

В Санкт-Петербурге музей-заповедник "Царское Село" представил уникальные пирожные, подготовленные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты. Юбилей будет отмечаться 31 мая, пишет газета "Петербургский дневник".

Пирожные к 20-летию восстановления Янтарной комнаты. Фото © ГМЗ "Царское Село"

Пирожное так и называется — "Янтарная комната". Оно сделано на основе мусса из печёного шоколада на миндальном бисквите. В лакомстве есть шоколадная камея, пищевое сусальное золото, а также ягоды дикой морошки.

Сладость уже появилась в продаже. Её можно попробовать в кафе музея-заповедника, которое расположено в павильоне "Адмиралтейство" в Екатерининском парке.