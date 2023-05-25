Электоральные тренды для всей страны: Эксперты обсудили предварительное голосование "Единой России"

К предварительному голосованию "Единой России" 2023 года партия ушла от термина "выборщики", пришла к термину "избиратели" и упразднила счётные комиссии. Об этом рассказали в четверг участники круглого стола ЭИСИ, посвящённого подготовке единороссов к выборам. К участию в праймериз в 2023 году зарегистрировались 2,8 миллиона избирателей, это больше 12% от общего количества избирателей, которые примут участие в выборах, — это отличный результат. Уже проголосовало больше двух миллионов человек. Результаты растут с каждым годом, и сама система не стоит на месте.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал пять ключевых факторов, которые выделяют систему предварительного голосования. "Предварительное голосование "Единой России" — это показатель стабильности системы власти и политических процессов. Вторая особенность — открытость партии как для тех, кто выдвигается, так и для тех, кто наблюдает за процессом. Ещё один важный фактор праймериз — демонстрация конкуренции. "Единая Россия" первой выступила с инициативой привлечь к предварительному голосованию тех, кто участвовал в специальной военной операции. Это важный шаг, который показал, что у партии работают механизмы чувствительности к электоральным темам. Праймериз — как площадка для поиска новых смыслов. Лидерство партии — в том, чтобы использовать верные инструменты, и видно, как "Единая Россия" их использует", — сообщил эксперт в ходе круглого стола.

Старт работы федерального ситуационного центра предварительного голосования в Центральном исполкоме партии "Единая Россия". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Важная особенность праймериз в этом году — участие в голосовании ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Интерес к процессу и у кандидатов, и у избирателей в новых регионах очень высок. "В новых регионах на предварительное голосование приходят не просто люди, кто впервые пробует себя на выборах, люди там впервые знакомятся с "Единой Россией", с системой выборов в целом. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях мы проводим не только электронное голосование, всего 167 участков открыто в новых регионах, но и, конечно, это связано с вопросами безопасности", — рассказал заместитель руководителя ЦИК партии "Единая Россия", директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Предварительное голосование — это во многом тренировка, "нулевая волна" перед стартом избирательной кампании. Так, в Алтайском крае праймериз — в том числе площадка для обсуждения стратегии развития региона. В этом году в предварительном голосовании края участвует сам губернатор Виктор Томенко. Уже завтра у него первая встреча с избирателями в рамках начавшейся кампании. "Для нас предварительное голосование — это тренировочный полигон, в рамках которого мы обсудим стратегию развития нашего региона. Виктор Томенко сформулирует для себя первые этапы работы. Мы начнём формировать предвыборную программу на последующие пять лет. Пять лет назад в этой процедуре Виктор Петрович тоже участвовал", — поделился в ходе дискуссии зампредседателя Алтайского Заксобрания Денис Голобородько.

Предварительное голосование становится для "Единой России" кузницей кадров, которая формирует будущий костяк политических лидеров страны. Как рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, это не отдельная прерогатива партии власти, а важный механизм селекции и привлечения лучших в политическую деятельность.

Ключи шифрования блокчейна на старте работы федерального ситуационного центра предварительного голосования в Центральном исполкоме партии "Единая Россия". Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Для российской политической системы очень важны комплексные системы подготовки кадров, и "Единая Россия" стратегически подходит к поиску и подготовке своих кандидатов. Предварительное голосование — отличный механизм первичной подготовки кадров и дальнейшего их обучения в партийной школе. Ведь от уровня компетенции зависит и качество законодательного процесса", — добавил он.