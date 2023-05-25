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25 мая, 15:24

Пельмени с осетриной и мусс из груши: Лайф узнал, чем угощают лидеров стран ЕАЭС на обеде в Кремле

Опубликовано меню обеда лидеров на саммите ЕАЭС в Москве

Лидеры стран Евразийского экономического союза, принимавшие участие в саммите ЕАЭС в Москве, после завершения официальных мероприятий отправились на обед. Лайф узнал, чем политиков угощают в Кремле.

Так, гостям президента РФ Владимира Путина предлагают отведать пельмени "Астраханские" с осетриной, филе окуня на пару, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, а на десерт мусс из груши и карамели с пломбиром.

Меню обеда лидеров стран ЕАЭС на саммите в Москве. Фото © LIFE

Меню обеда лидеров стран ЕАЭС на саммите в Москве. Фото © LIFE

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

А накануне для лидеров II Евразийского экономического форума подготовили ужин в Кремле. Лайф узнал, что входило в состав меню, а также какими напитками потчевали участников мероприятия.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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