Пельмени с осетриной и мусс из груши: Лайф узнал, чем угощают лидеров стран ЕАЭС на обеде в Кремле

Лидеры стран Евразийского экономического союза, принимавшие участие в саммите ЕАЭС в Москве, после завершения официальных мероприятий отправились на обед. Лайф узнал, чем политиков угощают в Кремле.

Так, гостям президента РФ Владимира Путина предлагают отведать пельмени "Астраханские" с осетриной, филе окуня на пару, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, а на десерт мусс из груши и карамели с пломбиром.

Меню обеда лидеров стран ЕАЭС на саммите в Москве. Фото © LIFE