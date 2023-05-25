Пельмени с осетриной и мусс из груши: Лайф узнал, чем угощают лидеров стран ЕАЭС на обеде в Кремле
Опубликовано меню обеда лидеров на саммите ЕАЭС в Москве
Лидеры стран Евразийского экономического союза, принимавшие участие в саммите ЕАЭС в Москве, после завершения официальных мероприятий отправились на обед. Лайф узнал, чем политиков угощают в Кремле.
Так, гостям президента РФ Владимира Путина предлагают отведать пельмени "Астраханские" с осетриной, филе окуня на пару, каре ягнёнка с зелёной фасолью и томатами, а на десерт мусс из груши и карамели с пломбиром.
Меню обеда лидеров стран ЕАЭС на саммите в Москве. Фото © LIFE
А накануне для лидеров II Евразийского экономического форума подготовили ужин в Кремле. Лайф узнал, что входило в состав меню, а также какими напитками потчевали участников мероприятия.
LIFE