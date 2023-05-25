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25 мая, 16:10

Глава МВД Колокольцев обсудил вопросы сотрудничества с кубинским коллегой

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас встретились в Москве и обсудили вопросы укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере. Об этом сообщили в МВД РФ.

Колокольцев отметил высокий уровень российско-кубинских отношений. Он подчеркнул, что они развиваются по всем направлениям на основе общих подходов по многим международным и региональным сюжетам. Россия выступает против незаконных ограничений, эмбарго, блокад, поддерживает Кубу на международных площадках. В МВД указали, что Куба занимает такую же позицию по отношению к РФ. Благодаря многим годам сотрудничества создана база для укрепления отношений без политической конъюнктуры.

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Российский Министр поблагодарил кубинского коллегу за то, что Гавана отстаивает традиционные принципы межгосударственных отношений, несмотря на антироссийскую кампанию, развязанную коллективным Западом.

Ранее Лайф писал о том, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава МВД Киргизии Улан Ниязбеков подписали соглашение об информационном взаимодействии.

Илья Суриков
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