Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и его кубинский коллега Ласаро Альберто Альварес Касас встретились в Москве и обсудили вопросы укрепления сотрудничества в правоохранительной сфере. Об этом сообщили в МВД РФ.

Колокольцев отметил высокий уровень российско-кубинских отношений. Он подчеркнул, что они развиваются по всем направлениям на основе общих подходов по многим международным и региональным сюжетам. Россия выступает против незаконных ограничений, эмбарго, блокад, поддерживает Кубу на международных площадках. В МВД указали, что Куба занимает такую же позицию по отношению к РФ. Благодаря многим годам сотрудничества создана база для укрепления отношений без политической конъюнктуры.

Российский Министр поблагодарил кубинского коллегу за то, что Гавана отстаивает традиционные принципы межгосударственных отношений, несмотря на антироссийскую кампанию, развязанную коллективным Западом.