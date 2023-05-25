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25 мая, 17:24

Общественники призвали не дать Парфёнову выступить в Ельцин-центре

Движение "Зов народа" призвало отменить выступление Парфёнова в Ельцин-центре

Общественники из движения "Зов народа" призвали отменить выступление журналиста Леонида Парфёнова в Ельцин-центре, которое планируется на 27 мая. Телеведущий заявлен как один из спикеров на встрече под названием "Я — человек поющий", посвящённой дню рождения рок-музыканта Александра Башлачёва. В связи с этим активисты просят провести проверку Ельцин-центра. Обращение есть в распоряжении Лайфа.

В заявлении, которое общественники направили председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову, они напомнили, что Парфёнов не поддерживает специальную военную операцию (СВО) и покинул Россию.

"Парфёнов открыто ведёт антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-Центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?" — задаются вопросом общественники.

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Лайф напоминает, что в конце 2022 года полиция начала проверку в отношении Парфёнова. Причиной тому послужило наличие у телеведущего израильского гражданства, о котором он не уведомил МВД.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Анна Майорова

Юлия Дробиленко
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