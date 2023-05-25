Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы в городе
Развожаев предупредил о звуках стрельбы в Севастополе из-за тренировки военных
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского флота.
"С 20:00 на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчётов ППДО с практической стрельбой", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев не уточнил, сколько такие мероприятия будут длиться. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.
Отметим, что Развожаев регулярно предупреждает жителей Севастополя о запланированных учениях и стрельбах. Так, ранее он это делал в понедельник, 22 мая. Тогда, по его словам, громкие звуки в Севастополе были связаны с учениями флота.
ТАСС / Сергей Мальгавко