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25 мая, 17:30

Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы в городе

Развожаев предупредил о звуках стрельбы в Севастополе из-за тренировки военных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского флота.

"С 20:00 на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчётов ППДО с практической стрельбой", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев не уточнил, сколько такие мероприятия будут длиться. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.

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Отметим, что Развожаев регулярно предупреждает жителей Севастополя о запланированных учениях и стрельбах. Так, ранее он это делал в понедельник, 22 мая. Тогда, по его словам, громкие звуки в Севастополе были связаны с учениями флота.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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