Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о звуках стрельбы из-за тренировки военнослужащих Черноморского флота.

"С 20:00 на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот будет проводить тренировку расчётов ППДО с практической стрельбой", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев не уточнил, сколько такие мероприятия будут длиться. Он подчеркнул, что в городе всё спокойно.