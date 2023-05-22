Заявления США об ударах по Крыму сочли в МИД РФ безответственными
Замглавы МИД Рябков назвал безответственными угрозы Салливана об ударах по Крыму
Крым является частью России, а угрозы США об ударах по полуострову — безответственны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывание помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Крым — неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что всё это под сомнением, — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", — подчеркнул Рябков в разговоре с журналистами.
Напомним, ранее Салливан заявил, что США не вводили ограничений для Украины на удары по Крыму. По его словам, Белый дом не возражает против использования Киевом американского оружия, включая умные бомбы JDAM, для атак на российский полуостров. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление Салливана, отметил, что Москва будет рассматривать удары Украины по Крыму как нападение на любой другой субъект России, и США должны понимать это.
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