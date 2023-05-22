Заявления США об ударах по Крыму сочли в МИД РФ безответственными

Крым является частью России, а угрозы США об ударах по полуострову — безответственны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывание помощника президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Крым — неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать, ставить вопрос в плоскости того, что всё это под сомнением, — очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", — подчеркнул Рябков в разговоре с журналистами.