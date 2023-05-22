Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота. Об этом сообщил в понедельник вечером в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Он заверил горожан и туристов, что волноваться не о чем — всё спокойно.

Напомним, что ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан оскандалился заявлением, что США не вводили ограничений для Украины на удары по Крыму. По его словам, Белый дом не возражает против использования Киевом американского оружия, включая умные бомбы JDAM, для атак на российский полуостров. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление Салливана, отметил, что Москва будет рассматривать удары Украины по Крыму как нападение на любой другой субъект России и США должны понимать это.