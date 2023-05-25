Несостоявшуюся модель из Краснодара вогнали в долги, обещая карьеру в Москве

По данным телеграм-канала, 29-летняя девушка наткнулась в Сети на объявление о вакансии модели для глянца. После того как она связалась с представителями компании, ей предложили приехать в столичный офис, чтобы сразу заключить контракт. В Москве стороны подписали договор с условием, что если модель что-то не устраивает, то она может расторгнуть соглашение в любой момент. После этого девушка уехала в Краснодар и стала ожидать приглашения на съёмки, но в итоге ей пришло сообщение с оформленным кредитом на 88 тысяч рублей. На её новом месте работы подтвердили, что заём действительно был оформлен, но пообещали всё отменить. В конечном счёте девушка начала подозревать что-то неладное и решила расторгнуть контракт. Теперь в истории разбираются полицейские.