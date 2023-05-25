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25 мая, 17:47

Путин: Россия никогда не меняла позиции по Лачинскому коридору

Россия никогда не меняла своей позиции в вопросе о Лачинском коридоре. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.

"Вы знаете нашу позицию в отношении нашего трёхстороннего заявления в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли позицию. Никогда", — отметил глава государства.

Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Кремле. Как подчеркнул российский лидер, хорошо, что премьер Армении согласился с присутствием на саммите ЕАЭС президента Азербайджана Ильхама Алиева. Путин добавил, что с точки зрения региональных экономических связей это полезно и создаёт дополнительную площадку для диалога по тем направлениям, которые не вызывают сомнений.

Говоря о такой чувствительной теме, как ситуация с Нагорным Карабахом, президент отметил: если получится добиться решения этого вопроса, это пойдёт на пользу как Армении, так и Азербайджану.

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Ранее Алиев на переговорах с Путиным поблагодарил его за усилия, которые прикладывает РФ для нормализации азербайджано-армянских отношений. Он подчеркнул, что Баку очень высоко это ценит.

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ТАСС / Александр Патрин

Александр Юнашев
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