Путин: Россия никогда не меняла позиции по Лачинскому коридору

Россия никогда не меняла своей позиции в вопросе о Лачинском коридоре. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве.

"Вы знаете нашу позицию в отношении нашего трёхстороннего заявления в отношении Лачинского коридора. Мы никогда не меняли позицию. Никогда", — отметил глава государства.

Переговоры Путина и Пашиняна проходят в Кремле. Как подчеркнул российский лидер, хорошо, что премьер Армении согласился с присутствием на саммите ЕАЭС президента Азербайджана Ильхама Алиева. Путин добавил, что с точки зрения региональных экономических связей это полезно и создаёт дополнительную площадку для диалога по тем направлениям, которые не вызывают сомнений.

Говоря о такой чувствительной теме, как ситуация с Нагорным Карабахом, президент отметил: если получится добиться решения этого вопроса, это пойдёт на пользу как Армении, так и Азербайджану.