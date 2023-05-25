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25 мая, 16:28

Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за усилия, которые прикладывает Россия для нормализации азербайджано-армянских отношений. Он подчеркнул, что Баку очень высоко это ценит.

"Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", — заявил Алиев.

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите в Москве

Напомним, 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору. А 22 мая Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Сегодня армянский премьер заявил, что Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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