Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации отношений Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за усилия, которые прикладывает Россия для нормализации азербайджано-армянских отношений. Он подчеркнул, что Баку очень высоко это ценит.