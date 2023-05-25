Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации отношений Баку и Еревана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за усилия, которые прикладывает Россия для нормализации азербайджано-армянских отношений. Он подчеркнул, что Баку очень высоко это ценит.
"Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", — заявил Алиев.
Напомним, 19 мая главы МИД Азербайджана и Армении достигли прогресса по мирному договору. А 22 мая Пашинян согласился признать Карабах территорией Азербайджана. Сегодня армянский премьер заявил, что Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность.