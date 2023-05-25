Две дочери повзрослели и написали на отца заявление об изнасилованиях

В Москве завели уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании дочерей на протяжении девяти лет. Как сообщили в пресс-службе столичного СК, в ближайшее время следствие будет выступать за заключение задержанного под стражу.

Подозреваемый в изнасиловании двух дочерей. Видео © Telegram / Столичный СК

"Возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с 2014 года по 2023 год подозреваемый, находясь в городе Элиста и в столичном регионе, регулярно насиловал дочерей 2000 и 2003 годов рождения. При этом сёстры боялись рассказывать о похождениях отца, так как тот запугивал и избивал их. По достижении совершеннолетия девушки обратились в правоохранительные органы.