Две дочери повзрослели и написали на отца заявление об изнасилованиях
В Москве задержали приезжего из Элисты по подозрению в изнасиловании дочерей
В Москве завели уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании дочерей на протяжении девяти лет. Как сообщили в пресс-службе столичного СК, в ближайшее время следствие будет выступать за заключение задержанного под стражу.
Подозреваемый в изнасиловании двух дочерей. Видео © Telegram / Столичный СК
"Возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, с 2014 года по 2023 год подозреваемый, находясь в городе Элиста и в столичном регионе, регулярно насиловал дочерей 2000 и 2003 годов рождения. При этом сёстры боялись рассказывать о похождениях отца, так как тот запугивал и избивал их. По достижении совершеннолетия девушки обратились в правоохранительные органы.
Ранее лайф сообщал, что в Якутии судимый педиатр забрал девятилетнюю девочку "в больницу" и изнасиловал. В отношении извращенца возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Кадр из видео Telegram / Столичный СК