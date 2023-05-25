Американский генерал усомнился в способности Киева вернуть территории
Глава Генштаба США Милли: Киев не вернёт утраченные территории в ближайшее время
В ближайшей перспективе у Украины нет шансов вернуть утраченные территории. Такое мнение высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
По его мнению, возврат утраченных территорий — "украинская стратегическая цель", однако там якобы находятся "пара сотен тысяч" российских военных.
Милли считает, что возвращение территорий Украиной, если и возможно — то военным путём, но "не в ближайшей перспективе".
Ранее Лайф писал. что в США уличили Зеленского в потере контроля над Украиной. Об этом говорят попытки Киева атаковать пери вопреки стараниям Вашингтона убедить разведку Украины не делать этого.
ТАСС / АР / Matthias Schrader