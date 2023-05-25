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25 мая, 18:47

Американский генерал усомнился в способности Киева вернуть территории

Глава Генштаба США Милли: Киев не вернёт утраченные территории в ближайшее время

В ближайшей перспективе у Украины нет шансов вернуть утраченные территории. Такое мнение высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

По его мнению, возврат утраченных территорий — "украинская стратегическая цель", однако там якобы находятся "пара сотен тысяч" российских военных.

Милли считает, что возвращение территорий Украиной, если и возможно — то военным путём, но "не в ближайшей перспективе".

В США заявили, что обязали Киев не применять их оружие для вылазок в Россию

В США заявили, что обязали Киев не применять их оружие для вылазок в Россию

Ранее Лайф писал. что в США уличили Зеленского в потере контроля над Украиной. Об этом говорят попытки Киева атаковать пери вопреки стараниям Вашингтона убедить разведку Украины не делать этого.

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ТАСС / АР / Matthias Schrader

Арина Родионова
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