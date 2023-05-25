Американский генерал усомнился в способности Киева вернуть территории

В ближайшей перспективе у Украины нет шансов вернуть утраченные территории. Такое мнение высказал председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

По его мнению, возврат утраченных территорий — "украинская стратегическая цель", однако там якобы находятся "пара сотен тысяч" российских военных.

Милли считает, что возвращение территорий Украиной, если и возможно — то военным путём, но "не в ближайшей перспективе".