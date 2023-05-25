Дачников предупредили об опасных последствиях слишком усердной работы на огороде

Весной дачники стараются как можно быстрее привести в порядок свой участок. Однако, если переусердствовать, можно получить перенапряжение, предупредил невролог Лаврентий Неустроев.

"На перенапряжение чаще всего указывают боли в спине, проблемы с координацией, головокружение. На дачной работе достаточно высокая физическая нагрузка, поэтому организму необходимо давать отдыхать", — отметил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам невролога, если человек испытывает боль в спине, особенно в области поясницы, то следует принять тёплый душ или ванну с добавлением морской соли. Эти процедуры помогут расслабить мышцы. Кроме того, можно использовать популярные аппликаторы Кузнецова или Ляпко, которые представляют из себя коврики с металлическими иглами. С помощью данных приспособлений, как указал Неустроев, также происходит расслабление мускулатуры.

Если же человек во время работы на грядках испытывает головокружение, то ему лучше обратиться к врачу, поскольку это состояние может быть предвестником серьёзных проблем. В частности, речь идёт о гипертоническом кризе и нарушении мозгового кровообращения из-за пережатия мышцами сосудов, резюмировал специалист.