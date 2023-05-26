Слуцкого спросили, будет ли он баллотироваться в президенты

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия осенью решит, будет ли выдвигать его в президенты России.

"Прямой ответ: решение будет принято осенью. Готов реализовать любое решение, которое примет партия", — отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о намерении баллотироваться в марте 2024 года.