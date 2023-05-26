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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 12:16

Слуцкого спросили, будет ли он баллотироваться в президенты

Слуцкий: ЛДПР осенью примет решение насчёт кандидата в президенты

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия осенью решит, будет ли выдвигать его в президенты России.

"Прямой ответ: решение будет принято осенью. Готов реализовать любое решение, которое примет партия", — отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о намерении баллотироваться в марте 2024 года.

ЛДПР не откажется от жёлто-синих цветов герба
ЛДПР не откажется от жёлто-синих цветов герба

Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил членам партии поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства. С такой инициативой он выступил на съезде политической силы.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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