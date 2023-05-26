Слуцкого спросили, будет ли он баллотироваться в президенты
Слуцкий: ЛДПР осенью примет решение насчёт кандидата в президенты
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия осенью решит, будет ли выдвигать его в президенты России.
"Прямой ответ: решение будет принято осенью. Готов реализовать любое решение, которое примет партия", — отметил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о намерении баллотироваться в марте 2024 года.
Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил членам партии поддержать кандидатуру президента РФ Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства. С такой инициативой он выступил на съезде политической силы.
ТАСС / Сергей Карпухин