Иммунолог объяснил, стоит ли ожидать нового опасного штамма коронавируса
Иммунолог Жемчугов: Для паники из-за нового штамма ковида нет оснований
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что угроза появления нового опасного штамма коронавируса сохраняется по сей день. Стоит ли этого опасаться, радио "Комсомольская правда" объяснил иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Он успокоил россиян и подчеркнул, что паниковать не стоит. По словам Жемчугова, ковид развивается по законам эволюционного процесса на Земле.
"Цель всего живого — размножиться и захватить территорию, и коронавирус в этом плане ничем не отличается от других микробов и организмов. Новые штаммы продолжат вытеснять старые, это неизбежно и закономерно. И от них, в свою очередь, будет найдено противоядие, как и от тысячи других болезней", — сказал Жемчугов.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ призвала подготовиться к новому всплеску заболеваемости и смертности из-за ковида. Тедрос Аданом Гебреисус заявил об угрозе появления нового опасного штамма.
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