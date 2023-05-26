Иммунолог объяснил, стоит ли ожидать нового опасного штамма коронавируса

Он успокоил россиян и подчеркнул, что паниковать не стоит. По словам Жемчугова, ковид развивается по законам эволюционного процесса на Земле.

"Цель всего живого — размножиться и захватить территорию, и коронавирус в этом плане ничем не отличается от других микробов и организмов. Новые штаммы продолжат вытеснять старые, это неизбежно и закономерно. И от них, в свою очередь, будет найдено противоядие, как и от тысячи других болезней", — сказал Жемчугов.