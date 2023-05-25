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25 мая, 19:32

В Татарстане горит исправительная колония № 8

В Татарстане загорелась исправительная колония № 8

В городе Альметьевске республики Татарстан пожар: полыхает исправительная колония № 8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Татарстане горит исправительная колония № 8. Видео © t.me / SHOT

Местные жители сняли пожар с многоэтажного дома, огонь и дым видны издалека. На место событий выехали сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие и в чём причина возгорания, неизвестно.

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Трое взрослых и один ребёнок погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Ранее пожарным удалось потушить возгорание на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове. Его локализовали на площади 1,8 тысячи квадратов.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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