Гутерриш посмертно наградил российского миротворца Мизюру

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш посмертно наградил миротворца ООН из России в Демократической Республике Конго подполковника Алексея Мизюру. Военный был старшим группы российских военных наблюдателей при миссии.

В преддверии Международного дня миротворцев, который отмечается во всем мире 29 мая, в зале Генеральной Ассамблеи провели церемонию в память о тех, кто отдал жизнь при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов. Как сообщает постпредство, генсек ООН посмертно наградил миротворцев медалью Дага Хаммаршельда.

На церемонии указали на особое место, которое в трагическом списке занимает старший группы российских военных наблюдателей подполковник Алексей Мизюра. В пресс-службе постпредства сообщили, что российский военный "до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю". Награду официально передали постпреду РФ при ООН Василию Небензе. В ближайшее время медаль направят родственникам погибшего.

"Высокий профессионализм, а также присущие ему мужество и отвага позволяли успешно выполнять самые ответственные задания, не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях. Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей", — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюрапогиб в марте прошлого года при крушении вертолёта в секторе Чанзу района Рутшуру.