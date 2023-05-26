Вирусолог оценил опасность птичьего гриппа для людей

Несмотря на то что власти Москвы объявили карантин в некоторых районах столицы из-за опасности распространения птичьего гриппа, гражданам паниковать не стоит. Как рассказал вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, люди заражаются данным заболеванием крайне редко.

В беседе с радио "Комсомольская правда" вирусолог назвал это заболевание в первую очередь ветеринарной проблемой, отметив, что людям заразиться им довольно сложно. Однако инфицирование не исключено при тесном контакте — например, в условиях птичьего хозяйства.

"За последние 25 лет около тысячи человек в мире заразились птичьим гриппом, он протекает очень тяжело, примерно половина заболевших умирает", — объяснил вирусолог, добавив, что случается это крайне редко и "связано с большой дозой вируса".