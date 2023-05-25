Обнаруженный в России птичий грипп признали не опасным для человека
Попова: Зафиксированные в РФ варианты птичьего гриппа не опасны для человека
Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для людей. С таким утверждением в кулуарах X Невского международного экологического конгресса выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", — сказала журналистам руководитель ведомства.
Как уточнила Попова, российская продукция птицеводства по-прежнему абсолютно безопасна.
Напомним, 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах. В Роспотребнадзоре уже заверяли, что риски для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа отсутствуют.
ТАСС / Игорь Онучин