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25 мая, 09:18

Обнаруженный в России птичий грипп признали не опасным для человека

Попова: Зафиксированные в РФ варианты птичьего гриппа не опасны для человека

Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для людей. С таким утверждением в кулуарах X Невского международного экологического конгресса выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", — сказала журналистам руководитель ведомства.

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Как уточнила Попова, российская продукция птицеводства по-прежнему абсолютно безопасна.

Напомним, 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в нескольких районах. В Роспотребнадзоре уже заверяли, что риски для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа отсутствуют.

В Москве экстренные службы начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа

В Москве экстренные службы начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа

Обложка ©

ТАСС / Игорь Онучин

Иван Косицын
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