Обнаруженный в России птичий грипп признали не опасным для человека

Зафиксированные в России варианты вируса гриппа птиц не опасны для людей. С таким утверждением в кулуарах X Невского международного экологического конгресса выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", — сказала журналистам руководитель ведомства.