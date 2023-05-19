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19 мая, 09:36

В Москве экстренные службы начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа

Специалисты в защитных костюмах начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа в лесополосе возле Бесединского шоссе в московском районе Братеево. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.

Ветеринарные службы работают в очаге вспышки птичьего гриппа в Москве. Видео © LIFE

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

Назван виновник введения карантина в Москве по птичьему гриппу

На этих кадрах видно, что на месте ЧП находятся специалисты профильных служб, в том числе ветеринарных. Некоторые из них в защитных костюмах, участок огорожен лентами.

Напомним, 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин из-за птичьего гриппа в районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово. В Роспотребнадзоре успокоили, что риски для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа отсутствуют.

В Калининграде и нескольких посёлках ввели карантин по птичьему гриппу

В Калининграде и нескольких посёлках ввели карантин по птичьему гриппу

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LIFE

Иван Косицын
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