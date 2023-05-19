В Москве экстренные службы начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа

Специалисты в защитных костюмах начали работу в очаге вспышки птичьего гриппа в лесополосе возле Бесединского шоссе в московском районе Братеево. Видео с места событий появилось в распоряжении Лайфа.

На этих кадрах видно, что на месте ЧП находятся специалисты профильных служб, в том числе ветеринарных. Некоторые из них в защитных костюмах, участок огорожен лентами.