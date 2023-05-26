Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана через неделю встретятся в Москве

Ближайшая встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдёт в Москве. На ней стороны обсудят оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

Оверчук о встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана. Видео © LIFE

"Речь идёт именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. И именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля, которые осуществляются на границе. Вот это очень важно", — рассказал Оверчук.

Оверчук добавил, что на встрече, которая планируется через неделю, вице-премьеры трёх стран обсудят, какие процедуры будут осуществляться при пересечении границы между Азербайджаном и Арменией.