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25 мая, 21:36

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана через неделю встретятся в Москве

Оверчук: Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдёт в Москве

Ближайшая встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдёт в Москве. На ней стороны обсудят оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

Оверчук о встрече вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана. Видео © LIFE

"Речь идёт именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. И именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля, которые осуществляются на границе. Вот это очень важно", — рассказал Оверчук.

Оверчук добавил, что на встрече, которая планируется через неделю, вице-премьеры трёх стран обсудят, какие процедуры будут осуществляться при пересечении границы между Азербайджаном и Арменией.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть. Это чисто технические вопросы, подчеркнул глава государства.

Обложка ©

unsplash

Арина Родионова
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