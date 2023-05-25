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25 мая, 20:09

Путин заявил, что препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть

Путин: Препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть

Препятствия, которые существуют для армяно-азербайджанского урегулирования, вполне преодолимы. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На мой взгляд, и наш взгляд, — имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана — это преодолимые препятствия, по большому счёту, их не существует, это чисто технические вопросы", — подчеркнул глава государства на встрече в Кремле.

Пашинян: Ереван и Баку договорились взаимно признать территориальную целостность

Пашинян: Ереван и Баку договорились взаимно признать территориальную целостность

Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе неё российский лидер, в частности, заявил, что ситуация между Баку и Ереваном, несмотря на некоторые сложности, идёт к урегулированию.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Оксана Попова
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