Путин заявил, что препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть
Путин: Препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть
Препятствия, которые существуют для армяно-азербайджанского урегулирования, вполне преодолимы. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"На мой взгляд, и наш взгляд, — имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана — это преодолимые препятствия, по большому счёту, их не существует, это чисто технические вопросы", — подчеркнул глава государства на встрече в Кремле.
Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин проводит трёхстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе неё российский лидер, в частности, заявил, что ситуация между Баку и Ереваном, несмотря на некоторые сложности, идёт к урегулированию.
ТАСС / POOL / Илья Питалев