Путин заявил, что препятствия в армяно-азербайджанском урегулировании можно преодолеть

Препятствия, которые существуют для армяно-азербайджанского урегулирования, вполне преодолимы. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"На мой взгляд, и наш взгляд, — имею в виду взгляд всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана — это преодолимые препятствия, по большому счёту, их не существует, это чисто технические вопросы", — подчеркнул глава государства на встрече в Кремле.