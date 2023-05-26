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25 мая, 22:44

США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн

Reuters: США в ближайшие дни выделят Киеву военную помощь на $300 млн

Соединённые Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новом пакете военной помощи Киеву. По данным Reuters, его размер составит около 300 миллионов долларов.

Как указывает агентство, в очередной пакет помощи в основном войдут снаряды для вооружений, а также управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Официально о нём объявят в ближайшее время.

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Ранее также сообщалось, что размер очередного пакета военной помощи США Украине составит 375 миллионов долларов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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