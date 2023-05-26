США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн

Соединённые Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новом пакете военной помощи Киеву. По данным Reuters, его размер составит около 300 миллионов долларов.

Как указывает агентство, в очередной пакет помощи в основном войдут снаряды для вооружений, а также управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Официально о нём объявят в ближайшее время.