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26 мая, 03:05

"Только не с деменцией": Медведев назвал главную особенность приемлемого для России президента США

Медведев: Для РФ главное, чтобы президентом США не стал "парень с деменцией"

Для России будет приемлемо, если американцы на предстоящих президентских выборах не выберут в лидеры человека с симптомами деменции. Такое мнение озвучил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

"Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. <...> А выбрать могут", — заявил Медведев, отвечая на вопрос, какая кандидатура вызывает наибольшие симпатии у Москвы.

Представители прессы также поинтересовались мнением российского политика по поводу перспектив на выборах кандидатуры уже исполнявшего ранее обязанности президента Дональда Трампа. Он отозвался о нём как о "хорошем парне", но заметил, что экс-глава Белого дома "трусоват". Медведев подчеркнул одновременно, что Москве "исторически с республиканцами было легче всегда работать".

Трамп едко поздравил Десантиса с вступлением в борьбу за президентский пост

Трамп едко поздравил Десантиса с вступлением в борьбу за президентский пост

Ранее Лайф писал, что Медведев дал Маску ценный совет по поводу президентства. По его мнению, тот должен подумать над изменением американской конституции.

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kremlin.ru

Арина Родионова
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