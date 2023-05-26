"Только не с деменцией": Медведев назвал главную особенность приемлемого для России президента США

Для России будет приемлемо, если американцы на предстоящих президентских выборах не выберут в лидеры человека с симптомами деменции. Такое мнение озвучил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

"Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. <...> А выбрать могут", — заявил Медведев, отвечая на вопрос, какая кандидатура вызывает наибольшие симпатии у Москвы.

Представители прессы также поинтересовались мнением российского политика по поводу перспектив на выборах кандидатуры уже исполнявшего ранее обязанности президента Дональда Трампа. Он отозвался о нём как о "хорошем парне", но заметил, что экс-глава Белого дома "трусоват". Медведев подчеркнул одновременно, что Москве "исторически с республиканцами было легче всегда работать".