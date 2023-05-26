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26 мая, 04:32

Россиянам назвали веские причины не скачивать ПО из сомнительных источников

IT-специалист Гулевич: Не скачивайте обновления для ПО без поддержки производителя

Владельцам различных девайсов обычно рекомендуют вовремя обновлять программное обеспечение, однако бывают ситуации, когда это противопоказано. О них агентству "Прайм" рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич.

Например, это касается программного обеспечения (ПО), в отношении которого прекращена поддержка производителя. По словам IT-специалиста, в случае обновления системы работа может стать нестабильной, а также пропадёт необходимый функционал.

Также скачивать обновления следует на проверенных, авторитетных сайтах. Гулевич объяснил, что версии с доработками в ОС могут предлагать отдельные энтузиасты — и этим пользуются злоумышленники, "внося в программу вредоносный код".

Нередко производитель при обновлении ПО запрашивает разрешение на изменение настроек и предлагает иную политику конфиденциальности. В результате меняется частота и количество получения ваших данных. Нужно это пользователю или нет — решает он сам, заключил Гулевич.

Принтеры в разных странах "сошли с ума" после обновления

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Ранее эксперт Магомедов объяснил Лайфу, почему не стоит бездумно обновлять приложения на смартфоне. Многие пользователи используют функцию автообновления, но есть и такие, кто вовсе не обновляет ПО. Оба типа пользовательского поведения могут привести к проблемам различного характера.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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