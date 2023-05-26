В офисе Gucci рассказали о планах в России на ближайший год

Компания Gucci, которая представляет этот бренд, не собирается в ближайший год открывать собственные магазины в стране. При этом фирма не собирается формально покидать страну. Об этом свидетельствует отчётность её местного юрлица, аудиторское заключение было подписано 27 марта этого года.

Магазины этого бренда перестали работать в стране с 5 марта прошлого года, однако рабочие места и арендные объекты были сохранены.

В конце прошлого года у бренда в России было шесть подразделений в Москве и два в Московской области. Представители компании в стране сообщили, что не планируют ликвидировать юрлицо. Однако в российском подразделении намечается масштабное сокращение сотрудников. В конце прошлого года их было 129 человек. В прошлом году чистый убыток "Гуччи Рус" составил 1,55 млрд рублей.