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26 мая, 04:44

В офисе Gucci рассказали о планах в России на ближайший год

Gucci не планирует открывать магазины в России в ближайший год

Компания Gucci, которая представляет этот бренд, не собирается в ближайший год открывать собственные магазины в стране. При этом фирма не собирается формально покидать страну. Об этом свидетельствует отчётность её местного юрлица, аудиторское заключение было подписано 27 марта этого года.

Магазины этого бренда перестали работать в стране с 5 марта прошлого года, однако рабочие места и арендные объекты были сохранены.

В конце прошлого года у бренда в России было шесть подразделений в Москве и два в Московской области. Представители компании в стране сообщили, что не планируют ликвидировать юрлицо. Однако в российском подразделении намечается масштабное сокращение сотрудников. В конце прошлого года их было 129 человек. В прошлом году чистый убыток "Гуччи Рус" составил 1,55 млрд рублей.

Люксовые бренды Cartier, Chanel, Gucci решили уйти из России

Люксовые бренды Cartier, Chanel, Gucci решили уйти из России

Ранее в Москве открылось Gucci Cafe — ресторан итальянской кухни от рэперов Егора Крида, Тимати и ресторатора Антона Пинского. Вместе с этим в комментарии итальянского бренда указано, что заведение не имеет никакого отношения ни к Gucci, ни к его товарным знакам. В случае нарушения своих прав компания пообещала принять меры защиты.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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