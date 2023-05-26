В России предложили урезать срок действия прав пожилых водителей

Срок действия прав водителей старше 75 лет должен быть сокращён до пяти лет. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Как пишет RT, депутат также предложил проверять на стрессоустойчивость во время тестирования водителей, находящихся в столь почтенном возрасте. По словам Крупника, его предложение связано с актуальной в последние годы общественной дискуссии о росте ДТП с участием пожилых автолюбителей.

Депутат сослался на опыт других мировых стран, в которых минимизируют количество пожилых водителей на дорогах, чтобы позаботиться о них, а также повысить безопасность на дорогах. Соответствующее предложение уже направлено на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей транспортных средств, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку. К примеру, это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с десяти до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу", — предложил депутат.