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26 мая, 05:11

В России предложили урезать срок действия прав пожилых водителей

Депутат Крупник: Срок действия прав пожилых водителей нужно сократить

Срок действия прав водителей старше 75 лет должен быть сокращён до пяти лет. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Как пишет RT, депутат также предложил проверять на стрессоустойчивость во время тестирования водителей, находящихся в столь почтенном возрасте. По словам Крупника, его предложение связано с актуальной в последние годы общественной дискуссии о росте ДТП с участием пожилых автолюбителей.

Депутат сослался на опыт других мировых стран, в которых минимизируют количество пожилых водителей на дорогах, чтобы позаботиться о них, а также повысить безопасность на дорогах. Соответствующее предложение уже направлено на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей транспортных средств, перешагнувших 75-летнюю возрастную отметку. К примеру, это могло бы быть снижение действия водительского удостоверения с десяти до пяти лет, а также дополнительное исследование здоровья при прохождении водительской медкомиссии на реакцию и устойчивость к стрессу", — предложил депутат.

Учёные выяснили, почему пожилые водители чаще путают педали газа и тормоза

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Ранее Лайф писал, что в России 29% жителей принципиально не хотят получать водительские права. Среди тех, кто не желает водить, 38% отказываются от этого из-за отсутствия машины. 24% не хотят иметь авто, ещё столько же экономят на обучении. Есть и те, кто боится водить, такое чувство есть у 22% опрошенных.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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