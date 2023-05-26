Рогов: В Энергодаре предотвращён теракт против журналиста федерального СМИ

В городе Энергодар Запорожской области предотвращён теракт. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По предварительным данным, теракт готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Как указал Рогов, за этим стоит Киев. По его словам, сейчас ведутся следственные действия. Он пообещал предоставить подробности позже.