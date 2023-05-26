Рогов: В Энергодаре предотвращён теракт против журналиста федерального СМИ
В городе Энергодар Запорожской области предотвращён теракт. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По предварительным данным, теракт готовился в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Как указал Рогов, за этим стоит Киев. По его словам, сейчас ведутся следственные действия. Он пообещал предоставить подробности позже.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Калининский район города. В результате обстрела погиб один человек.
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ТАСС / Андрей Рубцов