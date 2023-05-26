В Киеве судья на "лексусе" насмерть сбил военнослужащего на блокпосту

В Киеве на одном из блокпостов глава Макаровского районного суда насмерть сбил военнослужащего нацгвардии. Инцидент произошёл в ночь на 26 мая. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице", — сказано в публикации.

СМИ пишет, что 23-летнего военнослужащего сбил глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр, он передвигался на "лексусе". По предварительным данным, во время случившегося мужчина был пьян, он отказался проходить медицинское освидетельствование на месте. Судья задержан.