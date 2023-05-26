В ЛНР заявили о проблемах ВСУ с поставкой боеприпасов на передовую

В подразделениях украинской армии появились проблемы со своевременной доставкой провизии и вооружения на передовые позиции. Всему виной непогода в зоне специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"Проливные ливневые дожди, длящиеся двое суток, размыли многие участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские боевики", — написал он в своём телеграм-канале.

Как уточнил Марочко, это привело к тому, что в ВСУ появились перебои с поставкой материально-технических средств, оружия и боеприпасов на передовые позиции. По его словам, по тем же причинам украинские солдаты не могут своевременно эвакуировать раненых сослуживцев с поля боя. Это привело к росту безвозвратных потерь, указал Марочко.

Кроме того, он заметил, что из-за плохой погоды украинские военные стали реже обстреливать позиции ВС РФ, а точность и эффективность их атак снизилась. Марочко связал это с тем, что погодные условия не позволяют военным Незалежной пользоваться БПЛА для осуществления разведки на местности и корректировки ведения огня.