В ЛНР заявили, что Киев стягивает силы под Артёмовск
Марочко: ВСУ стягивают резервы и бронетехнику для контрудара под Артёмовском
Киев стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр. Также ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе данного населённого пункта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооружённых формирований Украины. Также идёт наращивание вооружения и бронетехники", — написал он в телеграм-канале.
Как предполагает Марочко, ВСУ планируют ударить по флангам российских подразделений, находящихся в Артёмовске (Бахмуте).
Как сообщал Лайф, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Президент Украины Владимир Зеленский уже признал потерю города, хоть и назвал поражение ВСУ незначительным.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo