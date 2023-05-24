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Опубликовано 24 мая 2023, 06:00
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В ЛНР заявили, что Киев стягивает силы под Артёмовск

Марочко: ВСУ стягивают резервы и бронетехнику для контрудара под Артёмовском

Киев стягивает дополнительные войска и технику под Часов Яр. Также ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе данного населённого пункта. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооружённых формирований Украины. Также идёт наращивание вооружения и бронетехники", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин лично водрузил флаг ДНР над Артёмовском
Пушилин лично водрузил флаг ДНР над Артёмовском

Как предполагает Марочко, ВСУ планируют ударить по флангам российских подразделений, находящихся в Артёмовске (Бахмуте).

Как сообщал Лайф, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Президент Украины Владимир Зеленский уже признал потерю города, хоть и назвал поражение ВСУ незначительным.

Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском
Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском
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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Иван Косицын
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