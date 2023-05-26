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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 08:38
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Медведев рассказал, хватит ли России боеприпасов

Медведев: Российский ОПК вышел на большие объёмы производства

Российским военным, участвующим в спецоперации, хватает снарядов — оборонно-промышленный комплекс быстро адаптировался под растущие потребности. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, делясь с журналистами в ходе визита во Вьетнам впечатлениями от посещения предприятий российской оборонной промышленности.

"Снарядов в целом хватает. Мы вышли на большие объемы производства вооружений. Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", — сказал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся одним из лидеров рынка вооружений, несмотря на санкции. По его словам, невзирая на недобросовестную конкуренцию со стороны Штатов и стран Запада, наше государство продолжает экспортировать значительные объёмы военной продукции.

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Евгения Колесникова
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