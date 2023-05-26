Медведев рассказал, хватит ли России боеприпасов

Российским военным, участвующим в спецоперации, хватает снарядов — оборонно-промышленный комплекс быстро адаптировался под растущие потребности. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, делясь с журналистами в ходе визита во Вьетнам впечатлениями от посещения предприятий российской оборонной промышленности.

"Снарядов в целом хватает. Мы вышли на большие объемы производства вооружений. Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", — сказал он.