Медведев рассказал, хватит ли России боеприпасов
Медведев: Российский ОПК вышел на большие объёмы производства
Российским военным, участвующим в спецоперации, хватает снарядов — оборонно-промышленный комплекс быстро адаптировался под растущие потребности. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, делясь с журналистами в ходе визита во Вьетнам впечатлениями от посещения предприятий российской оборонной промышленности.
"Снарядов в целом хватает. Мы вышли на большие объемы производства вооружений. Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся одним из лидеров рынка вооружений, несмотря на санкции. По его словам, невзирая на недобросовестную конкуренцию со стороны Штатов и стран Запада, наше государство продолжает экспортировать значительные объёмы военной продукции.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина