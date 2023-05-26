Россиянам посоветовали отказаться от четырёх продуктов для очистки организма от ядов

Ставшие сейчас популярными чистки организма от шлаков и токсинов не только бесполезны, но и могут навредить. Так считает химик и биолог Елена Семиколенных. Она напомнила, что печень и почки являются важнейшими системами детокса, им не нужно мешать. А вместо различных чисток организма лучше придерживаться правильного питания.

"У организма есть не только защитные функции от своего же владельца, но и важнейшие системы детокса — печень и почки. У этих органов огромный запас прочности, и они замечательно справляются со своей работой. А если в печени или почках что-то "сломается" и начнут накапливаться токсины, то человек не станет думать о детоксе, а незамедлительно отправится в реанимацию", — написала эксперт в телеграм-канале.

По её мнению, чистить печень и почки бессмысленно. Различные детокс-диеты могут нанести вред организму. Для улучшения самочувствия она рекомендовала отказаться от несбалансированного питания с избытком жиров, а также злоупотребления алкоголем, БАДами и сахаром.