В российских онлайн-магазинах нашли "запрещённую лапшу"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение в ведомство направила организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Как указали активисты, несмотря на запрет, лапшу Nissin можно купить в интернет-магазинах. При этом ранее в данной продукции был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои, который запрещён в России. Уточняется, что этот вид не зарегистрирован в нашей стране, а вред его для здоровья не изучен. В 2022 году Роспотребнадзор приостановил ввоз пищевой продукции компании Nissin Foods.