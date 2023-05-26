В российских онлайн-магазинах нашли "запрещённую лапшу"
Роспотребнадзор изучает информацию о продажах запрещённой лапши Nissin Foods
Эксперты Роспотребнадзора проверяют информацию о продажах в России запрещённой американской лапши быстрого приготовления бренда Nissin Foods. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Агентство городских новостей "Москва".
"Такое письмо поступило. Специалисты службы изучают достоверность представленной в нём информации", — указано в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение в ведомство направила организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Как указали активисты, несмотря на запрет, лапшу Nissin можно купить в интернет-магазинах. При этом ранее в данной продукции был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои, который запрещён в России. Уточняется, что этот вид не зарегистрирован в нашей стране, а вред его для здоровья не изучен. В 2022 году Роспотребнадзор приостановил ввоз пищевой продукции компании Nissin Foods.
Ранее россиянам объяснили, чем чревато увлечение азиатскими супами. Дело в том, что пищеварительная система европейца не привыкла к острым блюдам, щедро приправленным специями.
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