В Геленджике стороннику украинского неонацизма не дали подготовить теракт
ФСБ задержала жителя Геленджика за подготовку теракта на объекте силовиков
В Геленджике задержали 42-летнего местного жителя, который готовил теракт на объекте правоохранительных структур. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, мужчина поддерживал украинский неонацизм.
"В результате проведённых мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ удалось предотвратить теракт на антифашистском фестивале в Самаре. Сотрудники задержали уроженку Украины, когда та пыталась передать знакомому средства для совершения поджога. В её телефоне также обнаружили переписку с сотрудником одной из военных организаций Незалежной.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ