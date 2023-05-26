В Геленджике стороннику украинского неонацизма не дали подготовить теракт

В Геленджике задержали 42-летнего местного жителя, который готовил теракт на объекте правоохранительных структур. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, мужчина поддерживал украинский неонацизм.

"В результате проведённых мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.